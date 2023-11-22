Общество 22 ноября 2023, 20:57 Путин подписал указ о новых положениях рассмотрения вопросов гражданства России Путин утвердил новые положения рассмотрения вопросов гражданства России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин утвердил новые положения о рассмотрении вопросов российского гражданства и принесении присяги гражданина, а также образец бланка с торжественной клятвой. Глава государства подписал указ в связи с принятием в апреле нового федерального закона «О гражданстве РФ». Документ появился на портале правовых актов.

«Утвердить прилагаемые: положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ; положение о порядке принесения присяги гражданина РФ; образец бланка», — указали в документе.

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Указ также распространяется и на другие правовые акты, касающееся гражданства. Прежние нормативные документы, действовавшие до принятия нового закона, утратили свою силу. Однако текст присяги гражданина РФ не изменился.

Путин подписал новый федеральный закон «О гражданстве РФ» 28 апреля текущего года. Документ сохранил только правила приема в гражданство в исключительном порядке. Остальные вопросы принятия в гражданство перешли к МВД и МИД РФ.

Ранее в Госдуме предложили отклонить инициативу о лишении гражданства России, полученного по праву рождения, за преступления в сфере нацбезопасности.