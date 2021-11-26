Путин подписал указ о награждении шестерых спасателей орденами Мужества после ЧП на «Листвяжной»

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении шестерых спасателей орденами Мужества, пятерым из них она назначена посмертно. Об этом сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян, написало РИА «Новости».

Речь идет о тех, кто спасал жизни горняков на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Ранее временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян заявил, что ордена Мужества получат спасатели Александр Аникин, Алексей Рылов, Олег Носанчук, Евгений Земцев, Андрей Назаров, Александр Заковряшин. Глава Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что представит к награде тех, кто помогал горнякам выбраться из шахты.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В тот момент под землей работали почти 300 человек. На место незамедлительно прибыли спасатели, они вытащили часть людей. В результате случившегося 51 человек погиб, 64 пострадали. Среди погибших и пострадавших есть и спасатели.

В пятницу, 26 ноября, стало известно, что ранее числившийся погибшим спасатель найден живым. По некоторым данным, он пробыл в шахте всю ночь и вышел оттуда сам. Его госпитализировали. Речь идет об Александре Заковряшине, сообщил телеканал НТВ.

По факту случившегося открыто два уголовных дела. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил трехдневный траур в регионе.