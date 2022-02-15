Путин подписал указ о награждении орденами Мужества горноспасателей с «Листвяжной»

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества шестерых горноспасателей с шахты «Листвяжная» в Кузбассе. Пятеро из них будут награждены посмертно.

О том, что президент подписал документ о награждении, заявил врио главы МЧС Александр Чуприян. Он напомнил, что один из спасателей смог выжить во время ЧП, сообщил ТАСС.

«Президент сегодня подписал указ <…> о награждении горноспасателей — шесть человек, один из них найденный живым, [это] Александр Анатольевич Заковряшин. Все оставшиеся получили ордена Мужества посмертно», — сказал Чуприян.

Трагедия на шахте «Листвяжная» в Беловском районе Кемеровской области произошла 25 ноября прошлого года. Погиб 51 человек. СК возбудил два уголовных дела о халатности и нарушении промышленной безопасности.

В конце декабря губернатор региона Сергей Цивилев сообщил, что погибшим на шахте «Листвяжная» горнякам и спасателям установят памятник. Росприроднадзор потребовал от предприятия, к которому относится шахта, в течение года устранить все нарушения, связанные с нарушением объемов добычи угля по техническому проекту.