Путин подписал указ о ежемесячной выплате семьям с детьми от 8 до 17 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате семьям с детьми от восьми до 17 лет. Постановление вступает в силу 1 апреля. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить с 1 апреля ежемесячную выплату семьям с детьми от 8 до 17 лет, предоставляемую нуждающимся в социальной поддержке гражданам России», — говорится в тексте указа Путина.

Семьи смогут получить пособие, если ребенок — гражданин России и постоянно проживает в стране. При этом размер среднедушевого дохода семьи обязательно не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения в регионе.

Размер ежемесячной выплаты составит 50% от величины прожиточного минимума для детей, которая установлена в конкретном субъекте страны. Выплата может вырасти до 75%, если размер среднедушевого дохода семьи с учетом ежемесячной выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для детей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

Ранее президент поручил российскому правительству запустить программу по возврату части средств за покупку билетов на внутренние авиарейсы.

Также Путин призвал авиакомпании в кратчайшие сроки вернуть россиянам денежные средства за отмененные рейсы.