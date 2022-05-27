Путин подписал указ о порядке исполнения обязательств перед иностранными правообладателями

Президент России Владимир Путин подписал указ об особом временном порядке исполнения обязательств перед иностранными правообладателями. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту указа, отечественные компании смогут переводить платежи в пользу иностранных правообладателей в российских рублях.

В том числе компании при платежах в рублях смогут сохранить право использовать интеллектуальную собственность на прежних условиях.

В частности, указ российского лидера касается правообладателей, которые дискредитируют действия Вооруженных сил РФ или поддерживают санкционные ограничения.

Накануне Путин подчеркнул, что Россию невозможно выдавить из глобальной экономики, а сама страна не собирается из нее выходить.