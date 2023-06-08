Общество 08 июня 2023, 14:52 Путин поддержит Собянина на выборах мэра Москвы, заявил Песков Песков заявил, что Путин высоко оценивает работу Собянина на посту мэра Москвы РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поддержит мэра Москвы Сергея Собянина на выборах, которые пройдут 10 сентября, заявил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.

Президент весьма и весьма высоко оценивает результаты работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы. Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

Он отметил, что Москва стала одним из ведущих регионов, задающим тенденции во всех областях развития страны. По его словам, осенью президент окажет Собянину поддержку на предстоящих выборах мэра столицы.

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Единый день голосования, на котором жители Москвы выберут мэра, пройдет 10 сентября. Собянина утвердили на эту должность в 2010 году и переизбирали в 2013 и 2018 годах.

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