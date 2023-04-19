19 апреля 2023, 04:37
Путин поддержал желание губернатора Псковской области участвовать в выборах главы региона
Президент России Путин пожелал губернатору Псковской области Ведерникову успеха на выборах
Президент России Владимр Путин поддержал намерение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова выдвигаться на второй строк на выборах главы региона в сентябре. Об этом написал ТАСС.
На встрече с главой государства Ведерников доложил о социально-экономическом положении региона и поддержке семей военнослужащих. Губернатор заявил, что при поддержке населения готов выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах. Путин отметил эффективность команды действующего главы региона.
Реклама
«Проблем немало, но в целом темп хороший набран, так что я желаю вам успеха», — заявил Путин.
Президент также отметил, что за поддержкой нужно прежде всего обращаться к людям.
В 2023 году единый день голосования пройдет 10 сентября, губернаторов будут выбирать более чем в 20 субъектах РФ. В новых регионах России также пройдут избирательные кампании.
выборы
Реклама
Реклама