Общество 19 апреля 2023, 04:37 Путин поддержал желание губернатора Псковской области участвовать в выборах главы региона Президент России Путин пожелал губернатору Псковской области Ведерникову успеха на выборах YouTube

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Президент России Владимр Путин поддержал намерение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова выдвигаться на второй строк на выборах главы региона в сентябре. Об этом написал ТАСС.

На встрече с главой государства Ведерников доложил о социально-экономическом положении региона и поддержке семей военнослужащих. Губернатор заявил, что при поддержке населения готов выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах. Путин отметил эффективность команды действующего главы региона.

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«Проблем немало, но в целом темп хороший набран, так что я желаю вам успеха», — заявил Путин.

Президент также отметил, что за поддержкой нужно прежде всего обращаться к людям.

В 2023 году единый день голосования пройдет 10 сентября, губернаторов будут выбирать более чем в 20 субъектах РФ. В новых регионах России также пройдут избирательные кампании.