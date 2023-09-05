Общество 05 сентября 2023, 15:55 Путин поддержал создание национального центра исторической памяти Путин поручил решить вопросы для создания в России наццентра исторической памяти РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поддержал предложение создать в стране национальный центр исторической памяти. Во время заседания оргкомитета «Победа» глава государства поручил оперативно решить вопросы, связанные с этой инициативой.

Путин отметил, что историю стали использовать как оружие идеологической борьбы, поэтому России необходим адекватный инструмент защиты, способный не только отражать, но и предотвращать удары подобного рода. Об этом на встречах с ним неоднократно говорили ветераны, историки и поисковики, обратил внимание президент.

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«Не раз звучало и предложение создать национальный центр исторической памяти», — сообщил глава государства.

Путин добавил, что уже просил заняться этим вопросом и хотел бы узнать о результатах. Президент пообещал дать поручения, связанные с созданием такого центра, по итогам заседания оргкомитета.