Путин поддержал школьницу из Домодедова в ее волонтерском проекте

Президент России Владимир Путин провел онлайн-встречу с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России — 2020». Он поблагодарил 16-летнюю школьницу из подмосковного Домодедова Натэллу Дьячкову за ее образовательный проект.

Проект Натэллы «Волонтеры образования» победил на всероссийском конкурсе «Большая перемена» в номинации «Делай добро».

«Суть данного проекта заключается в том, что школьники-волонтеры объясняют непонятные темы ребятам, которые по какой-то причине не поняли часть образовательной программы», — объяснила Натэлла президенту.

Главным, по ее мнению, является то, что тему объясняют не учителя, а «такие же школьники, как ты сам».

Путин в ответ заявил, что это не малое дело, тем более в период пандемии. А старшеклассники могут быть хорошими наставниками для тех, кто младше.

«И если вашему примеру последуют другие — а я знаю, что такие есть, — другие ученики старших классов в отношении малышей будут так же поступать — это очень хорошее подспорье для системы образования в целом. Так что вам большое спасибо», — привела слова главы государства его пресс-служба.

Путин также пообещал поговорить с ректором МГУ Виктором Садовничем о планах Натэллы поступить в этот вуз.