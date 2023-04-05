Общество 05 апреля 2023, 07:25 Путин поддержал проведение в России собственных чемпионатов рабочих профессий Президент Путин поручил правительству уделить внимание чемпионатам рабочих профессий Пресс-служба губернатора Московской области

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Конкурсы движения «Лучший по профессии» и чемпионаты рабочих профессий с дружественными странами должны пройти на высоком уровне. Уделить их проведению особое внимание поручил на заседании президиума Госсовета президент Владимир Путин.

Тему соревнований профессионального мастерства в условиях приостановки членства России в международной организации WorldSkills International поднял глава Росатома Алексей Лихачев. Он предложил включить в протокол решения по итогам встречи поддержку движения «Лучший по профессии», проведения чемпионатов рабочих профессий внутри страны и в открытом формате с участием дружественных государств.

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Президент одобрил эту идею. Он сказал, что внутренние чемпионаты нужно проводить с настроенными на развитие отношений странами, и делать это на высоком уровне.

«Нужно делать так, как мы это умеем делать: делать это как настоящий праздник рабочих профессий, повышая их статус, повышая заинтересованность молодых людей приобретать эти навык», — сказал он.

Владимир Путин поручил правительству и администрации президента уделить этим вопросам особое внимание.

WorldSkills International в марте 2022 года приостановил членство России и перенес из Санкт-Петербурга чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills-2023. Минпросвещения разработало концепцию собственного чемпионата для студентов колледжей.