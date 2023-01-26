Общество 26 января 2023, 11:22 Путин поддержал концепцию о правовом статусе военных священников РПЦ создала концепцию о правовом статусе военных священников РИА «Новости»

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Русская православная церковь вместе с управлением Минобороны по взаимодействию с религиозными объединениями создала концепцию по обеспечению правового статуса военных священников. Проект уже поддержал президент Владимир Путин, заявила руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) на круглом столе в Госдуме.

Предложение подразумевает внесение изменений в законодательство России. Если концепцию реализуют, военные священники смогут получать социальные льготы, гарантии и компенсации наравне с военнослужащими-контрактниками. Льготы смогут получить и члены семей военных священников. Кроме того, они будут по иерархии подчиняться священноначалию — пока этот момент нигде не прописан.

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«Проект <…> рассмотрен президентом РФ, и на соответствующем ходатайстве <…> наложена резолюция о необходимости проработать проект с заинтересованными ведомствами и поддержать. Поддержать, а не рассмотреть», — процитировал Чернегу ТАСС.