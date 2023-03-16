Важное 16 марта 2023, 16:00 Путин поддержал идею социальной ипотеки для работников училищ и колледжей Президент Путин поручил кабмину изучить вопрос социальной ипотеки для педагогов училищ РИА «Новости»

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Вопрос выдачи социальных кредитов на покупку жилья преподавателям, работающим в сфере подготовки специалистов в сфере среднего звена, поручил рассмотреть правительству президент России Владимир Путин. Вопрос главе государства задали на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Российский лидер отметил, что сейчас в средних учебных заведениях работают около 500 тысяч человек. При этом средний уровень заработной платы там небольшой, в районе 47 тысяч рублей.

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«Поэтому для этой категории преподавателей социальная ипотека важна, потому что нам нужны квалифицированные люди. Также это даст дополнительную поддержку строительному сектору», — заявил Путин.

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Глава государства подчеркнул, что даст поручение правительству проработать вопрос. Ввести этот вид социальной ипотеки сразу не получится, потому что бюджет на 2023 год уже сверстали. Но сам вопрос важен и требует внимательного изучения.