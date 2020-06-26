Путин поддержал идею назвать улицы в российских городах в честь медиков

Медики, которые лечат людей от COVID-19, за время пандемии стали национальными героями. Волонтер из Дагестана предложил назвать именами погибших врачей и медсестер улицы в городах России. Путин одобрил эту идею.

Президент России Владимир Путин 26 июня провел онлайн-встречу с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Волонтер из Дагестана Гаджи Шахназаров рассказал российскому лидеру о работе студентов-медиков и добровольных помощников в больницах Махачкалы и предложил увековечить имена героев-медиков.

«Идея у вас очень хорошая — по поводу присвоения улицам, может быть, даже каким-то долговременным объектам, которые мы строим, школам, медицинским училищам, институтам имен медиков, которые отдали свою жизнь в борьбе за жизни других людей», — поддержал Шахназарова Путин. Он добавил, что это предложение обязательно получит жизнь. Слова президента России приводит ТАСС.

Шахназаров рассказал, что от COVID-19 умер его отец. Российский лидер выразил волонтеру соболезнования и оценил, то, что он думает о людях, которые помогают другим.

Ранее во время этой конференции Путин заявил, что пандемия коронавируса в России отступает, а все волонтеры, которые трудились на передовой во время разгула инфекции, «сделали свою работу на совесть».