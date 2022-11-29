Общество 29 ноября 2022, 15:32 Путин подчеркнул, что права граждан России незыблемы Президент России Путин: права и свободы граждан гарантированы Конституцией Сайт мэра и правительства Москвы

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Права и свободы граждан незыблемы, они гарантированы Конституцией. Об этом напомнил всем президент страны Владимир Путин, передало РИА «Новости».

«Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией: они незыблемы, мы никогда не должны об этом забывать», — сказал Путин, выступая на Х Всероссийском съезде судей.

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Как подчеркнул президент, угрозы, с которыми в этом году живет страна, это не оправдание «для поверхностных разбирательств или обвинительного подхода в судебных разбирательствах и следственных действиях». От профессиональных и личных качеств судей зависят судьбы людей. Поэтому настолько высоки требования к работе судов.

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«На судей всегда смотрят особо внимательно. Понимаю, что соответствовать таким запросам общества непросто, ведь вы постоянно находитесь в эпицентре конфликтов и споров, в атмосфере, где подчас эмоции накаляются до предела, но вы обязаны сохранять выдержку, проявлять уважение и внимание ко всем участникам судебных заседаний», — сказал Владимир Путин.

Президент также заявил, что надо как можно скорее вводить новые регионы России в судебную систему. Он отметил, что это серьезный объем работы.