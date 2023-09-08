Общество 08 сентября 2023, 21:47 Путин подарил монастырю в Нижегородской области икону XVII века Владимир Путин подарил икону Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю unsplash.com

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Президент России Владимир Путин во время визита в Нижегородскую область посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Глава государства подарил обители Федоровскую икону Божией Матери XVII века, сообщили на сайте Кремля.

Российский лидер поклонился мощам преподобного Серафима Саровского. Путину подарили на память небольшую икону и сухарики в чугунке. Глава государства в ответ вручил Федоровскую икону Божией Матери.

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Путина сопровождали глава Нижегородской области Глеб Никитин, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и настоятельница Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря игуменья Сергия.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников зачитал речь Путина, посвященную 550-летию Псково-Печерского монастыря. Глава государства назвал обитель оплотом православия и жемчужиной российской архитектуры.