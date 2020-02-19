Путин почтил память Собчака

Путин почтил память политика в сопровождении его вдовы Людмилы Нарусовой и дочери Ксении. Также приехали бывшие коллеги Собчака, с которыми он работал в мэрии — руководитель Сбербанка Герман Греф, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин и замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

Путин возложил цветы к памятнику Собчака и пообщался с теми, кто также пришел отметить 20-летнюю годовщину смерти мэра.