11 июня 2023, 11:17
Путин поблагодарил ОНФ за труд в интересах россиян
Путин поздравил Общероссийский народный фронт с 10-летием со дня основания
Общероссийский народный фронт взял за основу работу в интересах граждан страны и поставил во главу угла их нужды и чаяния. На это указал президент России Владимир Путин в телеграмме руководству и членам ОНФ, поздравив их с 10-летием со дня проведения учредительного съезда организации.
«Важно, что вы трудитесь в интересах наших граждан, ставите во главу угла их нужды и чаяния, помогаете в решении насущных проблем», — указал российский лидер.
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Путин также указал на кропотливую и востребованную работу ОНФ с обращениями миллионов людей, которые поступают на прямую линию.
«Прошедшие годы были временем становления и активного развития этого широкого общественного движения, укрепления его консолидирующего, созидательного потенциала», — обратил внимание президент.
Отделения Народного фронта, подчеркнул Путин, создали во всех регионах страны, в том числе благодаря энергии, чуткости и неравнодушию его сотрудников. Каждое из них, указал российский лидер, объединило сплоченную команду единомышленников.
Путин добавил, что в условиях серьезных вызовов, с которыми столкнулась страна, ОНФ счел своей основной и ключевой задачей поддержку участвующих в спецоперации бойцов и жителей новых регионов России.
«На это нацелены такие масштабные гуманитарные, благотворительные инициативы, как #МыВместе, „Все для победы“, другие проекты», — сказал глава государства, пожелав ОНФ успехов в реализации намеченных планов.
Владимир Путин
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