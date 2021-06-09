Путин по видеосвязи запустил Амурский газоперерабатывающий завод

Президент РФ Владимир Путин запустил работу Амурского газоперерабатывающего завода. В церемонии глава государства принял участие по видеосвязи.

Трансляцию вел телеканал «Россия 24». Президент напомнил собравшимся, что строительство ГПЗ было открыло в 2015 году, все наблюдали за ходом реализации проекта. В 2017 году он сам посетил строительную площадку.

«Знаю, что в него вложен колоссальный труд нескольких тысяч специалистов из многих регионов нашей страны и из-за рубежа», — добавил Путин.

По словам президента, этот проект имеет особое значение для экономики РФ. В 2025 году производство должно будет выйдет на полную мощность. После этого завод будет ежегодно перерабатывать 42 миллиарда кубометров природного газа и производить почти 60 миллиона кубометров гелия.

«Такой объем позволит России обеспечить внутренний спрос на этот газ, а также занять одну из ведущих позиций по его поставкам на мировом рынке», — подчеркнул Путин.

На сегодняшний день на глобальном рынке в этой сфере доля США составляет 56%, Катер занимает 28%, а Россия — пока только 3%.