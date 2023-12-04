Важное 04 декабря 2023, 17:32 Путин по традиции исполнит новогодние желания трех детей Путин принял участие в «Елке желаний» и вытянул три шара с пожеланиями РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин принял участие в «Елке желаний» во время посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Глава государства при этом отметил, что по традиции всегда снимал с ветвей праздничного дерева три послания от ребят. И этот раз тоже не стал исключением. Кадры появились в Telegram-канале «Известий».

Первый шар-открытка, которую снял Путин, принадлежал 13-летней петербурженке. Девочка поделилась, что хотела бы попробовать себя в качестве ведущей новостей.

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Также президент вытянул шары-пожелания от двух ребят. Один из них мечтает посетить Байкал, а второй — Эрмитаж.

В прошлом году Путин посещал «Елку желаний» в выставочной зоне молодежных проектов Дома молодежи в Манеже и также исполнил три новогодних мечты — девочки из Запорожской области, которая хотела побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза, юной жительницы Курганской области, загадавшей прокатиться на оленях и увидеть северное сияние. Помимо этого, президент созвонился с девочкой и пообещал помочь ее многодетной семье решить квартирный вопрос.

Третье желание, которое исполнил президент, принадлежало семилетнему мальчику из Ставропольского края. Он мечтал побывать в военной академии.