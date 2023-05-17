Общество 17 мая 2023, 12:23 Путин по телефону поздравил Токаева с юбилеем Президент Путин звонком и телеграммой поздравил Токаева с 70-летием Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил своего коллегу из Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 70-летним юбилеем. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры подтвердили настрой на дальнейшее укрепление отношений двух государств.

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«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанских союзнических отношений», — указано в сообщении.

Отмечается, что Путин также направил Токаеву поздравительную телеграмму.

Президенты России и Казахстана провели переговоры 9 мая в Москве. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и заявили о необходимости дальнейшего развития партнерства. Путин и Токаев указали, что в основе взаимодействия должно быть взаимное уважение и интересы двух дружественных народов.

Ранее Касым-Жомарт Токаев встретился с российским послом Алексеем Бородавкиным. В разговоре с ним президент Казахстана отметил важное значение визита Путина в республику в этом году.