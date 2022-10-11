Путин по телефону поздравил генерала Суровикина с днем рождения | 360°

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Путин по телефону поздравил генерала Суровикина с днем рождения

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Путин по телефону поздравил генерала Суровикина с днем рождения

Представитель Кремля Песков: Путин поздравил генерала Суровикина с днем рождения

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Президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил с днем рождения командующего группировкой сил в зоне спецоперации Сергея Суровикина. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Генерал Сергей Суровикин был назначен командующим объединенной группировкой войск в зоне проведения спецоперации 8 октября.

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Согласно данным на сайте Минобороны, с 31 октября 2017 года Суровикин занимает пост главнокомандующего Воздушно-космическими силами России.

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В декабре того же года его удостоили звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирии.

Военные эксперты отмечают профессиональные качества Суровикина, его высокую требовательность. Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный в беседе с «360» рассказал, что работу Суровикина очень ценят офицеры и солдаты. Среди них, по его словам, даже есть поверье, «где Суровикин — там победа».

Владимир Путин

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