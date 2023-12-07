Общество 07 декабря 2023, 15:11 Путин озвучил данные по росту реальных зарплат и доходов россиян Путин: рост реальных зарплат россиян составляет 7% РИА «Новости»

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На сегодняшний день рост реальных зарплат в России составляет 7%, реальных доходов населения — 4,4%. Такие данные привел президент Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет!».

Путин подчеркнул, что рост доходов представляет очень важный показатель.

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«Реальные заработные платы на 7% выросли к данному моменту, реальные располагаемые доходы населения — на 4,4%», — указал глава государства.

По словам президента, этот фактор представляет особое значение не только с позиции социальной политики, но и с точки зрения экономического развития общества.

Оценил Путин и темпы роста российской экономики. По его оценке, они опережают ведущие страны Евросоюза. А это говорит о том, что экономика страны обладает фундаментальным запасом прочности, продолжая развития вопреки всевозможным попыткам мешать этому со стороны Запада.