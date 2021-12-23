Путин ответил, почему Россия «расхотела рожать»

В России, как и во всех постиндустриальных странах, есть проблема снижения рождаемости. У этого много причин. Среди них и экономическая составляющая, и изменение приоритетов в жизни людей, заявил президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что в России есть традиции многодетных семей. У него по линии матери и отца в семьях родителей было по 9-10 детей. Но и с одной, и с другой стороны почти все погибли во время Великой Отечественной войны.

Со временем количество многодетных семей в стране снижалось. И это, по словам президента, связано с тем, что горизонт планирования стал минимальным. Путин напомнил, что даже в 1991-м году после развала СССР у людей было такое же настроение, как после Второй мировой войны.

«Горизонт планирования сузился. А потом 2004-2006-м у нас рождения было гораздо больше, чем в 1991-м. Начало нарастать. Связано с изменением экономической ситуации и расширением горизонта планирования. Поднять на ноги малыша — сложное дело. И в финансовом отношении непростое», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что во время пандемии все действия правительства были связаны с тем, чтобы поддержать семьи с детьми.

«Наша задача в том, чтобы в ближайшее время выстроить окончательно всю цепочку, связанную с материнством и детством. Мы на каждом шагу примем меры поддержки. Есть разрывы, касающиеся возраста ребенка. Мы закроем их в перспективе ближайших полутора лет. Надеюсь, это сыграет роль», — рассказал президент.

Глава государства обратил внимание, что демографическая проблема есть во всех постиндустриальных странах. Это связано с изменением приоритетов в жизни людей, в том числе женщин детородного возраста. При этом даже у демографов, которые занимаются этим вопросом профессионально, нет окончательных и ясных ответов на вопрос о причинах снижения рождаемости, заметил он.

Карьера, благосостояние — важная вещь, но понимание того, что счастье отцовства и материнства выше материального благополучия, на данный момент времени должно постепенно, спокойно, без навязывания извне внедряться в сознание наших детей. Нельзя навязывать, но нужно показывать все стороны большой, дружной, хорошей семьи Владимир Путин президент России.

Президент добавил, что такие ценности нужно прививать людям тонко, с помощью СМИ, деятелей искусства, общественных организаций, а также обязательно материально поддерживать людей, которые решают завести ребенка.