Путин оценил рост эффективности таможенного контроля | 360°

25 октября 2022, 23:32
Путин оценил рост эффективности таможенного контроля
Президент Путин: эффективность таможенного контроля почти за год увеличилась на 65%
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой ФТС Владимиром Булавиным указал на сбалансированность доходов от экспорта и импорта, а также на рост эффективности таможенного контроля, сообщил РИА «Новости».
«Прогнозное задание по перечислению денег в федеральный бюджет выполнили за девять месяцев на 105%. Доходы от экспорта и импорта у нас практически сбалансированы», — отметил глава государства.
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Также он сообщил, что эффективность таможенного контроля, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, выросла на 65%. В связи с этим, российский лидер поблагодарил за такие показатели всех сотрудников таможенной службы.
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Ранее Владимир Путин сообщил, что жители России стали чаще совершать туристические поездки по стране. Общий вклад туристической отрасли составляет 3% ВВП, российские власти планируют довести эту долю до 10%.
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Владимир Путин
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