Путин оценил рост эффективности таможенного контроля | 360°

Общество 25 октября 2022, 23:32 Путин оценил рост эффективности таможенного контроля Президент Путин: эффективность таможенного контроля почти за год увеличилась на 65% РИА "Новости"

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Президент России Владимир Путин во время встречи с главой ФТС Владимиром Булавиным указал на сбалансированность доходов от экспорта и импорта, а также на рост эффективности таможенного контроля, сообщил РИА «Новости».

«Прогнозное задание по перечислению денег в федеральный бюджет выполнили за девять месяцев на 105%. Доходы от экспорта и импорта у нас практически сбалансированы», — отметил глава государства.

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Также он сообщил, что эффективность таможенного контроля, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, выросла на 65%. В связи с этим, российский лидер поблагодарил за такие показатели всех сотрудников таможенной службы.

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Ранее Владимир Путин сообщил, что жители России стали чаще совершать туристические поездки по стране. Общий вклад туристической отрасли составляет 3% ВВП, российские власти планируют довести эту долю до 10%.