Общество 22 ноября 2023, 16:58 Путин оценил роль женщин в общественной жизни России Путин заявил о высокой роли женщин в общественной жизни России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Женщины в России начали занимать значимые позиции в бизнесе и государственном управлении. Об этом на внеочередном саммите G20 сообщил президент Владимир Путин.

«В России предпринимаются реальные шаги по обеспечению участия женщин как в экономике, так и в остальных сферах», — заявил он.

Реклама

Глава государства отметил, что женщины занимают значимые и прочные позиции в бизнесе и государственном управлении, а также руководят общественными организациями, научными институтами и многими ведущими предприятиями.

Ранее Путин отмечал, что поддержка детей и материнства, а также улучшение ситуации с демографией является одной из приоритетных задач для России. По словам президента, именно в семье формируется мировоззрение и личность человека, его ценности и идеалы.

В среду, 22 ноября, российский лидер принял участие в саммите «Большой двадцатки» по видеосвязи, на котором рассказал о ситуации вокруг переговоров с Украиной и бесплатных поставках зерна в Африку.