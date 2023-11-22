22 ноября 2023, 16:58
Путин оценил роль женщин в общественной жизни России
Путин заявил о высокой роли женщин в общественной жизни России
Женщины в России начали занимать значимые позиции в бизнесе и государственном управлении. Об этом на внеочередном саммите G20 сообщил президент Владимир Путин.
«В России предпринимаются реальные шаги по обеспечению участия женщин как в экономике, так и в остальных сферах», — заявил он.
Реклама
Глава государства отметил, что женщины занимают значимые и прочные позиции в бизнесе и государственном управлении, а также руководят общественными организациями, научными институтами и многими ведущими предприятиями.
Ранее Путин отмечал, что поддержка детей и материнства, а также улучшение ситуации с демографией является одной из приоритетных задач для России. По словам президента, именно в семье формируется мировоззрение и личность человека, его ценности и идеалы.
В среду, 22 ноября, российский лидер принял участие в саммите «Большой двадцатки» по видеосвязи, на котором рассказал о ситуации вокруг переговоров с Украиной и бесплатных поставках зерна в Африку.
Женщины
Россия
Владимир Путин
Реклама
Реклама