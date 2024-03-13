Общество 13 марта 2024, 07:52 Путин оценил работу правительства Мишустина Путин назвал удовлетворительной работу правительства Мишустина РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин считает некорректным говорить до оглашения результатов выборов о сохранении правительства Михаила Мишустина. В целом он назвал удовлетворительной работу кабмина. Об этом глава государства заявил в эфире «Россия 1».

«В целом правительство работает, результаты же очевидные, это объективные данные, работает вполне удовлетворительно», — прокомментировал российский лидер.

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Правительство Мишустина было сформировано в 2020 году. Ранее премьер заявил, что в текущем году сохранился тренд на рост отечественной экономики. По его словам, это прослеживается по динамике ВВП. Только в январе рост ВВП оценивали в 4,6% в годовом выражении, подчеркнул глава кабмина.

Путин обращал внимание членов правительства на повышение реальных зарплат граждан. При этом он указывал, что нельзя забывать о показателях инфляции.