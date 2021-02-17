Путин оценил идею о продуктовых сертификатах для малоимущих

Подумать о введении продовольственных сертификатов для малоимущих жителей России можно. Этот вопрос сейчас не так актуален, так как пандемия коронавируса отступает, но власти готовы его обсудить. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с главами думских фракций.

«Продовольственные сертификаты — мы с вами уже обсуждали это, и правительству я поручал поговорить на эту тему. Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно совершенно подумать над этим можно. <…> На мой взгляд, сейчас это может быть не так актуально, как было в разгар эпидемии. Но тем не менее поговорить можно», — приводит РИА «Новости» слова президента России Владимира Путина.

Ранее депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект «О продовольственном сертификате». Они предлагают ввести в России такую форму адресной социальной поддержки малоимущим гражданам.

Директор департамента Счетной палаты Ольга Самарина поддержала эту идею. Она отметила, что сертификаты позволят малоимущим семьям самим решать, какие продукты им нужнее в данный момент.