Общество 10 ноября 2022, 01:00 Путин оценил действия МВД в ходе спецоперации на Украине Путин заявил о смелости сотрудников МВД на Украине в борьбе с диверсиями и провокациями РИА «Новости»

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Сотрудники МВД России проявляют мужественность и смелость в ходе спецоперации. Они успешно пресекают провокации и диверсии, заявил президент РФ Владимир Путин.

В России 10 ноября отмечают День сотрудника органов внутренних дел. Глава государства поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником.

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«В ходе проведения специальной военной операции правоохранители обеспечивают общественный порядок в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях», ― сказал глава государства.

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Президент напомнил, что в праздничный день многие сотрудники МВД продолжают нести боевое дежурство, ведь для них в приоритете помочь людям и обезвредить преступников.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем сухопутных войск. Глава государства отметил их ключевую роль в обороне Российской Федерации. Кстати отдельные формирования сухопутных войск получили почетное звание «Гвардейские».