Путин отправил в отставку губернатора Пензенской области Белозерцева

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», — указано в документе.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Белозерцева задержали 21 марта и арестовали на два месяца — до 20 мая. Его заподозрили в получении взятки. Следствие считает, что пензенский губернатор получил свыше 30 миллионов рублей часами Breguet, автомобилем Mercedes и деньгами.

В рамках дела также задержали бизнесмена Бориса Шпигеля, его супругу, замдиректора представительства правительства Пензенской области Федора Федотова и водителя представительства Геннадия Маркова, а также водителя представительства Геннадия Маркова.

Свою вину Белозерцев признавать отказался, назвал себя патриотом и заявил, что на должность его назначил президент. При этом он подтвердил, что дорогостоящие часы получил в подарок от Шпигеля.