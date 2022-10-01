Путин отметил важность тем кинолент на фестивале «Россия» | 360°

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Путин отметил важность тем кинолент на фестивале «Россия»

Президент Путин: фильмы на кинофестивале «Россия» всегда отличались важностью тем

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Работы участников фестиваля документального кино «Россия» всегда отличаются высоким профессионализмом и важностью заявленных тем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Приветственную телеграмму главы государства опубликовали на официальном сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что интерес к фестивалю растет с каждым годом.

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«Представленные в программе картины всегда отличает высокий профессионализм создателей и важность поставленных тем», — заявил Путин.

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Президент подчеркнул, что за прошлые годы фестиваль прошел насыщенный и большой путь, став одним из самых главных форумов в культурной жизни России.

«Фестиваль знакомит зрителей с основанными на реальных событиях картинами и заставляет задуматься над наиболее острыми и актуальными проблемами современности», — отметил президент.

Фестиваль, выразил уверенность Путин, вызовет широкое общественное внимание как внутри страны, так и ряда зарубежных государств, даст старт взаимодействию и новым перспективным проектам.

Кино

Владимир Путин

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