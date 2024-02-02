Общество 02 февраля 2024, 16:10 Путин отметил важность таких наград, как орден «За доблестный труд» РИА «Новости»

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В России надо восстанавливать госнаграды, подобные таким, как орден Трудовой Доблести. Об этом на встрече с участниками форума «Все для Победы!» заявил президент Владимир Путин.

«Должен отметить, что мы несколько лет назад ввели почетный знак за успешный труд, а вчера я подписал — наверное, сегодня уже вышел — указ за доблестный труд», — отметил глава государства.

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Президент напомнил, что в советское время были ордена, которыми отмечали людей за трудовую доблесть, среди них, например, орден Трудового Красного Знамени и много других поощрений.

«Отчасти, конечно, это нужно восстанавливать, особенно сегодня, когда это так нужно, так востребованно», — выразил уверенность Путин.

Первым, кто получил орденом «За доблестный труд», стал коллектив тульского научно-производственного объединения «Сплав» имени Ганичева. Это предприятие занимается разработкой реактивной артиллерии и тяжелых огнеметных систем.