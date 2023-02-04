04 февраля 2023, 04:04
Путин отметил важность проекта «Онкопатруль» в России
Президент России Владимир Путин отметил «истинно подвижническую» работу Всероссийского информационно-просветительского проекта «Онкопатруль». Телеграмму главы государства опубликовали на сайте Кремля.
Лидер страны подчеркнул, что борьба с онкозаболеваниями продолжает оставаться одним из приоритетных направлений современной медицины по всему миру. По словам Путина, в России большое внимание уделяют подготовке специалистов и модернизации онкоцентров.
Реклама
«В связи с этим отмечу огромную, истинно подвижническую работу, которую проводят участники <…> проекта „Онкопатруль“», — говорится в сообщении.
Реклама
Также президент поблагодарил организаторов инициативы за проделанную работу. Речь идет о НМИЦ радиологии Минздрава России, Ассоциации онкологов России, Совфеду РФ и других.
Акцию «Онкопатруль» проводят в российских регионах каждый год в преддверии Всемирного дня борьбы с онкозаболеваниями. Проект направлен на профилактику онкологических заболеваний.
Ранее Путин поручил Минздраву России утвердить программу развития медицины в новых регионах государства до 1 апреля. По словам главы ведомства Михаил Мурашко, в программу обязательно включат онкологическую помощь.
Минздрав
Владимир Путин
Реклама
Реклама