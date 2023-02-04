Общество 04 февраля 2023, 04:04 Путин отметил важность проекта «Онкопатруль» в России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин отметил «истинно подвижническую» работу Всероссийского информационно-просветительского проекта «Онкопатруль». Телеграмму главы государства опубликовали на сайте Кремля.

Лидер страны подчеркнул, что борьба с онкозаболеваниями продолжает оставаться одним из приоритетных направлений современной медицины по всему миру. По словам Путина, в России большое внимание уделяют подготовке специалистов и модернизации онкоцентров.

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«В связи с этим отмечу огромную, истинно подвижническую работу, которую проводят участники <…> проекта „Онкопатруль“», — говорится в сообщении.

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Также президент поблагодарил организаторов инициативы за проделанную работу. Речь идет о НМИЦ радиологии Минздрава России, Ассоциации онкологов России, Совфеду РФ и других.

Акцию «Онкопатруль» проводят в российских регионах каждый год в преддверии Всемирного дня борьбы с онкозаболеваниями. Проект направлен на профилактику онкологических заболеваний.

Ранее Путин поручил Минздраву России утвердить программу развития медицины в новых регионах государства до 1 апреля. По словам главы ведомства Михаил Мурашко, в программу обязательно включат онкологическую помощь.