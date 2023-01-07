Общество 07 января 2023, 09:50 Путин отметил поддержку военных — участников СВО со стороны церковных организаций Президент Владимир Путин поздравил православных россиян с Рождеством

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Президент России Владимир Путин поздравил всех православных христиан с праздником Рождества Христова. В своем обращении он отметил поддержку, которую церковные организации оказывают военнослужащим, участвующим в спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Желаю всем, кто отмечает праздника Рождества, всего наилучшего. Этот светлый праздник вдохновляет людей на благие дела. Он служит утверждением в обществе таких ориентиров и духовных ценностей, как справедливость, добро, сострадание и милосердие», — сказано в послании президента.

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Глава государства отметил, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии вносят свой огромный созидательный вклад в укрепление института семьи, воспитание молодого поколения, сохранение исторической памяти и единение общества.

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«Церковные организации поддерживают наших воинов в специальной операции, помогают тем, кто нуждается в помощи, уделяют первостепенное внимание поддержанию межрелигиозного и межнационального мира в России», — добавил Путин.

По словам президента, эта подвижническая, большая и многогранная работа заслуживает искреннего уважения.

Президент встретил рождественскую ночь на богослужении в Благовещенском соборе Московского Кремля.