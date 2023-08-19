Общество 19 августа 2023, 12:38 Путин отметил открытость Екатеринбурга для новых амбициозных начинаний Путин: Екатеринбург по-прежнему молод душой, несмотря на солидный возраст РИА «Новости»

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Екатеринбург на сегодняшний день представляет собой один из крупнейших экономических, образовательных, культурных, туристических центров России, отметил президент Владимир Путин. Телеграмму главы государства по случаю 300-летия города опубликовала пресс-служба Кремля.

«Несмотря на солидный возраст, Екатеринбург по-прежнему молод душой», — подчеркнул президент.

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Он обратил внимание на масштабные инициативы в промышленности и социальной сфере Екатеринбурга, рост темпов жилищного строительства, совершенствование транспортной инфраструктуры.

«Город открыт для новых, смелых и амбициозных начинаний, стремится быть комфортным и привлекательным», — добавил Путин.

Президент напомнил о важной роли, которую сыграли многие поколения жителей Екатеринбурга в укреплении индустриальной мощи России, ее потенциала в сфере науки и обороны.

Отдельное внимание он обратил на стойкость и мужество жителей Урала, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны и державших бессменную вахту на оборонных заводах и фабриках.

«Так же самоотверженно в наши дни екатеринбуржцы защищают Россию в ходе специальной военной операции», — подчеркнул Путин.