19 августа 2023, 12:38
Путин отметил открытость Екатеринбурга для новых амбициозных начинаний
Путин: Екатеринбург по-прежнему молод душой, несмотря на солидный возраст
Екатеринбург на сегодняшний день представляет собой один из крупнейших экономических, образовательных, культурных, туристических центров России, отметил президент Владимир Путин. Телеграмму главы государства по случаю 300-летия города опубликовала пресс-служба Кремля.
«Несмотря на солидный возраст, Екатеринбург по-прежнему молод душой», — подчеркнул президент.
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Он обратил внимание на масштабные инициативы в промышленности и социальной сфере Екатеринбурга, рост темпов жилищного строительства, совершенствование транспортной инфраструктуры.
«Город открыт для новых, смелых и амбициозных начинаний, стремится быть комфортным и привлекательным», — добавил Путин.
Президент напомнил о важной роли, которую сыграли многие поколения жителей Екатеринбурга в укреплении индустриальной мощи России, ее потенциала в сфере науки и обороны.
Отдельное внимание он обратил на стойкость и мужество жителей Урала, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны и державших бессменную вахту на оборонных заводах и фабриках.
«Так же самоотверженно в наши дни екатеринбуржцы защищают Россию в ходе специальной военной операции», — подчеркнул Путин.
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Владимир Путин
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