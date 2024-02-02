Общество 02 февраля 2024, 15:32 Путин отметил особую роль ОПК для достижения победы России Путин: невозможно добиваться побед, если нет разносторонней поддержки РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин отметил весомый вклад в достижение победы России со стороны сферы оборонно-промышленного комплекса. На долю ОПК приходится большая часть отечественной промышленности, добавил он.

«Невозможно добиваться побед, если нет разносторонней поддержки.И в этой связи, конечно, самый основной вклад в общую работу вносят предприятия ОПК, оборонно-промышленного комплекса», — подчеркнул президент на встрече с участниками форума «Все для победы» в Туле.

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По данным Путина, к ОПК на сегодняшний день относятся шесть тысяч предприятий, на которых трудятся 3,5 миллиона человек.

«Кроме этих чисто оборонным предприятий, еще 10 тысяч так или иначе связаны с „оборонкой“, являются их „смежниками“, в какой-то части их подрядчиками. Можно себе представить, что это такое, [что] за „армия“», — обратил внимание президент.

В конце января стало известно, что предприятия ОПК в 2024 году передадут российской армии свыше 36 тысяч основных образцов военной техники, а также 16,5 миллиона средств поражения. Эти данные озвучил замминистра обороны Алексей Криворучко на едином дне приемки военной продукции.