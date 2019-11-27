Церемония открытия трассы М11 состоялась в Санкт-Петербурге. Участие в запуске принял президент России Владимир Путин.

Автомобили собрались на «старте» еще до приезда главы государства, а водители ждали возможность нажать на газ и отправиться по новой трассе в сторону Москвы.

Источник фото: телеканал «360»

Момент открытия трассы показал Telegram-канал Пул № 3.

«У нас в стране еще, в истории страны, в истории дорожного строительства ничего подобного пока не было такого уровня, такого класса. Есть, чем гордиться», — сказал Владимир Путин на церемонии открытия трассы. Его слова привел «Интерфакс».

Он также поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве дороги. «Это, совершенно очевидно, будет способствовать развитию регионов, по которым трасса проходит, экономика будет лучше развиваться, доступность будет лучше, быстрее. Если машина на скорости идет, значит, экология меньше страдает и так далее», — сказал Путин.

В торжественном открытии автомагистрали также приняли участие помощник президента Игорь Левитин, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, председатель госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко и главы регионов.

Трассу М11 «Москва — Санкт-Петербург» строили на протяжении семи лет в несколько этапов. В итоге: 669 километров, до 10 полос движения, мосты и идеально ровный асфальт. Порядка шести часов пути и автомобилисты из Москвы смогут оказаться в Петербурге.

Чтобы машины могли быстрее добраться из одного города в другой, на трассе разрешено разгоняться до 130 километров в час. При этом позаботились не только об автомобилистах, но и местных жителях. Там, где магистраль проходит рядом с населенными пунктами, установлены шумозащитные экраны и высажены деревья.

Кроме того, трассу протянули через шесть регионов, что поможет разгрузить другие дороги. Эти изменения почувствуют и жители Подмосковья, где теперь станет меньше пробок.