Путин открыл памятник Примакову в Москве. Видео

Президент России Владимир Путин открыл памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову. Монумент установили перед зданием Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве.

«Наша общая обязанность — беречь наследие Примакова. Этот монумент позволит сохранить память о великом гражданине России», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что сам часто обращается к его с Примаковым встречам и откровенным беседам. «Он и для меня остается примером глубокой, ответственной, деятельной любви к Родине. Примером благородства, надежности и порядочности», — сказал глава государства.

Памятник Примакову — это архитектурно-скульптурный комплекс. Он состоит из каменных элементов, сделанных из того же материала, что и здание МИД. В центре находится бронзовая фигура Примакова.

Его создал авторский коллектив под руководством скульптора Георгия Франгуляна. Евгений Примаков был востоковедом, специалистом в области мировой экономики и международных отношений. Он возглавлял СВР, МИД, правительство России. 29 октября 2019 года ему бы исполнилось 90 лет.