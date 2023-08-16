Общество 16 августа 2023, 17:50 Путин отказался возвращать в Россию «рыбные четверги» Путин поручил принять меры по стимулированию потребления рыбы в России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин не оценил идею вернуть «рыбные четверги», но поручил правительству разработать меры по стимулированию потребления рыбы в стране. Об этом он заявил на видеоконференции с членами кабмина.

По словам российского лидера, министерству сельского хозяйства необходимо организовать работу по стимулированию внутреннего потребления.

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«Дмитрий Николаевич, вы как ключевое министерство займитесь этой работой. Договорились, ладно?» — заявил Путин, обращаясь к руководителю ведомства Патрушеву.

Глава государства также отреагировал на высказывание губернатора Камчатского края Владимира Солодова, который привел в пример практику «рыбного дня» в советский период.

«Не думаю, что эти решения были продиктованы желанием сбалансировать питание граждан и выполнить рекомендации Минздрава. Скорее всего, производство мясных продуктов было недостаточным», — добавил он.

В июле Россия запретила поставки рыбной продукции на отечественный рынок из недружественных стран.