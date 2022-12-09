Общество 09 декабря 2022, 17:54 Путин отказался оценить приговор Яшину по делу о фейках Президент Путин назвал недопустимой оценку судебного решения по делу Яшина о фейках РИА «Новости»

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Подвергать сомнению или вмешиваться в решение суда нецелесообразно. Так президент России Владимир Путин ответил на просьбу прокомментировать приговор бывшему московскому муниципальному депутату Илье Яшину*, которому суд назначил 8,5 года колонии.

Российский лидер признался, что не знает, о ком идет речь. В ответ журналист Андрей Колесников пояснил, что это блогер, привлеченный к ответственности за распространение недостоверной информации о Вооруженных силах России.

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«Я все-таки базовое образование получил в Ленинградском тогда государственном университете и хочу вам сказать, что вмешательство в деятельность судов считаю абсолютно недопустимым, подвергать сомнению решение суда считаю нецелесообразным», — ответил Путин.

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Приговор в виде 8,5 года колонии общего режима бывшему муниципальному депутату Москвы Илье Яшину* вынес Мещанский суд столицы. В материалах дела указано, что подсудимый в своем YouTube-канале использовал заведомо недостоверные фото и видеоматериалы о деятельности российских военных в Буче. Суд установил, что Яшин* действовал из мотивов политической ненависти.

Подсудимый своей вины не признал, а уголовное дело и суд назвал политическим преследованием. Адвокаты Яшина* пообещали, что обжалуют решение суда.

* Илья Яшин — признан в России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.