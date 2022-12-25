25 декабря 2022, 13:05
Путин отказался осуждать тех, кто не показал себя истинным патриотом России
Президент Путин признался, что не осуждает не показавших себя истинными патриотами россиян
Президент России Владимир Путин не стал осуждать соотечественников, которые не показали себя истинными патриотами страны в трудный момент. Об этом глава государства сказал в эфире телеканала «Россия 1».
«В том, что кто-то себя повел не так, как истинный патриот, ничего удивительного нет. Люди, думающие только о своих интересах и личных планах, есть в любом обществе. Каждый имеет право выбора, я их не особенно-то и осуждаю», — отметил Путин.
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Президент подчеркнул, что подавляющее большинство жителей страны в сложный момент показали свои уникальные качества.
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«Здесь для меня необычного ничего нет. Но это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия — особая страна и здесь живут особые люди. И это подтверждается на протяжении всей истории существования России, и сейчас тоже», — добавил президент.
Ранее Путин заявил, что главной целью России является объединение русского народа. Он добавил, что все конфликты страна всегда хотела решать только мирным путем.
Россия
Владимир Путин
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