Общество 25 декабря 2022, 13:05 Путин отказался осуждать тех, кто не показал себя истинным патриотом России Президент Путин признался, что не осуждает не показавших себя истинными патриотами россиян

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Президент России Владимир Путин не стал осуждать соотечественников, которые не показали себя истинными патриотами страны в трудный момент. Об этом глава государства сказал в эфире телеканала «Россия 1».

«В том, что кто-то себя повел не так, как истинный патриот, ничего удивительного нет. Люди, думающие только о своих интересах и личных планах, есть в любом обществе. Каждый имеет право выбора, я их не особенно-то и осуждаю», — отметил Путин.

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Президент подчеркнул, что подавляющее большинство жителей страны в сложный момент показали свои уникальные качества.

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«Здесь для меня необычного ничего нет. Но это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия — особая страна и здесь живут особые люди. И это подтверждается на протяжении всей истории существования России, и сейчас тоже», — добавил президент.

Ранее Путин заявил, что главной целью России является объединение русского народа. Он добавил, что все конфликты страна всегда хотела решать только мирным путем.