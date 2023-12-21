Общество 21 декабря 2023, 16:02 Путин остановил заседание Совета ради общения с участницей акции «Елка желаний» Путин поговорил по телефону с участницей акции «Елка желаний» РИА «Новости»

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Заседание совета по национальным проектам прервали. Референты сообщили президенту России Владимиру Путину, что им удалось связаться со школьницей из Санкт-Петербурга, чье желание глава государства исполнил в рамках акции «Елка желаний».

Школьница планирует в будущем стать журналистом и просила устроить ее на стажировку на телевидении. О том, как проходит ее обучение в Останкино, девочка рассказала президенту.

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«Я провела две подводки в виртуальной студии и студии программы „Время“. Мне очень понравилось. Получила много опыта», — поделилась школьница.

Путин отметил, что стажировка и первые шаги в профессии помогут девочке в дальнейшем поступить в самый престижный вуз и стать профессиональным журналистом. Глава государства подчеркнул, что в этой работе важно доносить до людей правдивую информацию, чтобы люди сами могли делать выводы.

«Я желаю тебе успехов всяческих и в учебе, и реализации твоей мечты и планов», — добавил Путин.

Петербургская школьница стала первой из трех детей, чьи новогодние пожелания исполнит президент России Владимир Путин. Другие участники акции просили организовать им поездку на Байкал и экскурсию в Эрмитаж.