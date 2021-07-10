Путин одобрил включение казаков в ряды силовиков

В составе Росгвардии появятся отдельные казачьи подразделения. Как рассказал полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, эту идею поддержал Владимир Путин.

«Я считаю, что казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии. Эту инициативу нашу поддержал по сути президент. Я написал ему бумагу соответствующую, и она, эта инициатива, была поддержана, на базе Росгвардии создавать подразделения», — приводит РИА «Новости» слова Чайки.

Полпред президента добавил, что это будут казачьи полки и батальоны. По его словам, их создадут по месту жительства казаков.

В конце прошлого года большинство депутатов Краснодара проголосовали против сокращения расходов на содержание казачества в 2021 году. До этого депутаты КПРФ при формировании бюджета 2021 года предложили уменьшить расходы на казаков. Они выдвинули идею направить разницу в 20 миллионов рублей на поддержку программы «Развитие образования МО Краснодар» и финансово поддержать школы и детские сад региона.