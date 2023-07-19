Общество 19 июля 2023, 16:17 Путин одобрил создание единого кадрового резерва в образовании Президент Путин назвал хорошей идею о кадровом резерве в сфере образования РИА «Новости»

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Кадровые резервы в советское время показали себя хорошей практикой, которую можно реализовать сегодня. Она позволит создать инструменты для движения по карьерной лестнице, особенно в сфере образования. Об этом на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» заявил президент Владимир Путин.

С предложением к российскому лидеру создать аналог «школы губернаторов», но для руководящих сотрудников образовательных организаций обратилась одна из участниц встречи из Тюменской области.

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Она пояснила, что регион нуждается в хороших педагогах и готов создать для их привлечения все возможности.

Но для облегчения поиска кандидатов на свободные должности она предложила создать кадровый резерв системы образования, чтобы участники могли приезжать для работы в любые регионы России.

При этом для всех попадающих в кадровый резерв педагогов необходима образовательная программа, чтобы при приеме на работу они могли сразу занимать высокие посты.

Путин подчеркнул, что это очень хорошая идея.

«Раньше у нас через партийные органы все резервы двигались — в советское время, а сейчас нам нужно создавать эти инструменты, движение по карьерной лестнице в самом добром, хорошем смысле этого слова», — заявил глава государства.

Присутствующая на встрече вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что кадры в области образования сегодня очень важны для сельских и отдаленных населенных пунктов. Она отметила, что важно заранее профессионально ориентировать студентов педагогических вузов на места, где их знания и умения важны.

Вице-премьер пообещала, что начнет работу с АНО «Россия — страна возможностей» в этом направлении.