Путин одобрил перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год

Акцию «Бессмертный полк» предложили не проводить в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом. Президент Владимир Путин заявил, что согласен с переносом шествия на 2021 год.

«Как бы нам ни хотелось [провести акцию в этом году], но придется перенести мероприятие на следующий год», — привел ТАСС слова лидера страны, озвученные во время общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи.

При этом президент пообещал, что в следующем году мероприятие пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».

Ранее проведение акции «Бессмертный полк» перенесли с 9 мая на 26 июля. Причиной стали ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса. Позже шествие снова отложили, так как ситуация не позволила провести мероприятие в полном объеме.

По словам сопредседателя общественного движения Василия Ланового, «Бессмертный полк» лучше провести 9 мая 2021 года. При этом точную дату переноса шествия пока не называли, так как ее определят после нормализации эпидемической обстановки в стране.