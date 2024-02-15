Общество 15 февраля 2024, 19:14 Путин одобрил идею учреждения госнаград для трудовых династий Путин рассмотрит идею рабочего «Уралвагонзавода» о госнаграде трудовых династий РИА «Новости»

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Предложение одного из рабочих нижнетагильского «Уралвагонзавода» об учреждении государственной награды для трудовых династий встретило положительную оценку президента России Владимира Путина, приехавшего на предприятие. Об этом сообщило РИА «Новости».

Глава государства напомнил, что в России уже учредили знак «За успехи в труде» и орден «За доблестный труд», но награды для работающих на предприятиях много лет семей никто не придумал.

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«Хорошая идея, честно говоря, мне в голову не приходила», — признался Путин.

Президент подчеркнул, что даст поручение своей администрации и правительству внимательно изучить идею и заняться этим вопросом.

Знак «За успешный труд» появился в России несколько лет назад, а орден «За доблестный труд» — только в этом году.

Первым лауреатом новой государственной награды стал коллектив Тульского научно-производственного объединения «Сплав» имени Ганичева. Это предприятие занимается разработкой и производством реактивной артиллерии и тяжелых огнеметных систем.

В начале февраля президент России Владимир Путин заявил о необходимости возродить государственные награды для рабочих по аналогии с орденом Трудового Красного Знамени, который был в Советском Союзе. Глава государства отметил, что сегодня такие поощрения особенно востребованы.