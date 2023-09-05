05 сентября 2023, 16:35
Путин одобрил идею присвоения званий «Город трудовой доблести» Подольску и еще 9 городам
Путин поддержал присвоение Подольску звания «Город трудовой доблести»
Президент России Владимир Путин поддержал идею присвоить звание «Город трудовой доблести» 10 населенным пунктам. Об этом сообщили на сайте Кремля.
С инициативой выступил первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак. Он предложил президенту наделить 10 населенных пунктов званием «Город трудовой доблести». Российский лидер поддержал эту идею.
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В числе претендентов значатся и крупные региональные центры, и небольшие города. В перечень вошли Подольск, Воткинск, Владимир, Находка, Рязань, Новомосковск, Рубцовск, Улан-Удэ, Ханты-Мансийск и Прокопьевск.
Почетное звание «Город трудовой доблести» учредили в 2020 году. Ранее его присвоили 54 населенным пунктам.
Путин проводит по видеоконференции заседание российского оргкомитета «Победа». На повестке дня оказалась тема создания Национального центра исторической памяти при президенте.
Подольск
Владимир Путин
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