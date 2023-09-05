Общество 05 сентября 2023, 16:35 Путин одобрил идею присвоения званий «Город трудовой доблести» Подольску и еще 9 городам Путин поддержал присвоение Подольску звания «Город трудовой доблести» Пресс-служба администрации города или района

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Президент России Владимир Путин поддержал идею присвоить звание «Город трудовой доблести» 10 населенным пунктам. Об этом сообщили на сайте Кремля.

С инициативой выступил первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак. Он предложил президенту наделить 10 населенных пунктов званием «Город трудовой доблести». Российский лидер поддержал эту идею.

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В числе претендентов значатся и крупные региональные центры, и небольшие города. В перечень вошли Подольск, Воткинск, Владимир, Находка, Рязань, Новомосковск, Рубцовск, Улан-Удэ, Ханты-Мансийск и Прокопьевск.

Почетное звание «Город трудовой доблести» учредили в 2020 году. Ранее его присвоили 54 населенным пунктам.

Путин проводит по видеоконференции заседание российского оргкомитета «Победа». На повестке дня оказалась тема создания Национального центра исторической памяти при президенте.