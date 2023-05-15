Общество 15 мая 2023, 06:38 Путин обсудит вопросы межнациональных отношений Журналист Зарубин: президент Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям, совещание с кабмином и постоянными членами Совета безопасности. План работы на неделю раскрыл в своем Telegram-канале телеведущий Павел Зарубин.

Он опубликовал фрагмент эфира программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По словам Павла Зарубина, президент возглавит заседание Совета по межнациональным отношениям.

Реклама

«Тема всегда требующая особого внимания, а сейчас тем более — западные политики уже прямым текстом заявляют, что хотели бы распада России», — сказал журналист.

Кроме того, Владимир Путин проведет совещание с правительством и постоянными членами Совбеза России.

В марте прошло заседание президиума Совета при президенте по межнациональным отношениям, его провел заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов. Участники встречи обсудили исследования в этой области, проведение мероприятий в новых регионах России, объявили о старте конкурса на соискание премии за вклад в укрепление единства российской нации.