Общество 14 февраля 2024, 13:21 Путин обсудит с Собяниным вопросы московского здравоохранения Путин обсудит с Собяниным развитие технологий и ИИ в московском здравоохранении РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в среду, 14 февраля, обсудит с мэром Москвы Сергеем Собяниным вопросы развития цифровых технологий и искусственного интеллекта в столичном здравоохранении. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передало РИА «Новости».

Пресс-секретарь заявил, что основную часть рабочего дня Владимир Путин будет занят вопросами передовых технологий и развитию будущего с акцентом на медицинские аспекты.

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«Для этого вместе с мэром Москвы Собяниным они позанимаются вопросами инноваций, внедрения цифровых технологий и технологий, основанных на искусственном интеллекте, в московском здравоохранении», — уточнил Песков.

Кроме того, президент страны подчеркнул, что, основываясь на передовые технологические тенденции, в стране будут развивать все уровни здравоохранения: от первичного звена до крупных федеральных центров. Путин также добавил, что Россия открыта к сотрудничеству и работе над совместными проектами с зарубежными партнерами в сфере инноваций медицины.