Путин обсудил возвращение в страну старообрядцев

Корнилий поблагодарил Путина за то, что тот «возглавил процесс переселения старообрядцев из-за рубежа». По словам митрополита, за последние два или три года на Дальний Восток из Латинской Америки уже переселились 130 старообрядческих семей.

«Пятнадцать новых семей создались, тридцать детей уже родилось у старообрядцев. И конечно, я думаю, что и дальше это будет продолжаться», — сказал Корнилий.

Источник фото: пресс-служба Кремля

Старообрядцы-переселенцы попросили у Путина ипотеку до 2% на 20 лет Подробнее

Он добавил, что в 2020 году ожидается переселение еще 50 семей старообрядцев, живущих в Латинской Америке.

На вопрос президента, «были ли сложности и трудности, как справляются» преселенцы на новом месте, Корнилий ответил, что «справляются с Божией помощью».

Также он поблагодарил главу государства за подготовку к празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума.