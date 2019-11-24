  • Путин обсудил возвращение в страну старообрядцев

    24 ноября 2019, 00:26

    Кирилл Фролов

    Президент Владимир Путин принял предстоятеля Русской православной старообрядческой церкви митрополита Корнилия. На встрече обсуждалось возвращение старообрядцев из-за рубежа. Стенограмму открытой части беседы опубликовала пресс-служба Кремля.
    Путин обсудил возвращение в страну старообрядцев

    Корнилий поблагодарил Путина за то, что тот «возглавил процесс переселения старообрядцев из-за рубежа». По словам митрополита, за последние два или три года на Дальний Восток из Латинской Америки уже переселились 130 старообрядческих семей.

    «Пятнадцать новых семей создались, тридцать детей уже родилось у старообрядцев. И конечно, я думаю, что и дальше это будет продолжаться», — сказал Корнилий.

    Источник фото: пресс-служба Кремля

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    Он добавил, что в 2020 году ожидается переселение еще 50 семей старообрядцев, живущих в Латинской Америке.

    На вопрос президента, «были ли сложности и трудности, как справляются» преселенцы на новом месте, Корнилий ответил, что «справляются с Божией помощью».

    Также он поблагодарил главу государства за подготовку к празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума.