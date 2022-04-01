Путин обсудил с Совбезом вопросы внутренней безопасности России

Президент России Владимир Путин обсудил вопрос о введении дополнительных мер по пресечению угроз в области внутренней безопасности на совещании с членами Совбеза. Об этом сообщил ТАСС.

«В нашей повестке обсуждение дополнительных мер по нейтрализации угроз в сфере внутренней безопасности», — сказал российский лидер.

В совещании приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, премьер-министр Михаил Мишустин, директор ФСБ Александр Бортников, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь СБ Николай Патрушев, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и спецпредставитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Накануне Путин подписал указ о начале весеннего призыва, ряды вооруженных сил пополнят 134 500 человек.